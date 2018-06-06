TRABZONSPOR, ALİ OSMAN ULUSOY İLE ULAŞIM SPONSORLUĞUNU YENİLEDİ
Trabzonspor ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi.
Trabzonspor ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sponsoru Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile sözleşmenin yenilendiği belirtildi.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, desteğinden dolayı Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'a teşekkür ziyaretinde bulunarak, bordo-mavili takımın kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy'un adının yazılı olduğu formayı takdim etti.
Hülya Ulusoy ise kuruluşundan bugüne Trabzonspor'un yücelmesi için büyük çaba gösteren bir ailenin ferdi olmaktan ve Trabzonspor'a katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı
- Erdoğan'ın Operasyon Sinyali Verdiği Sincar'da Pkk İle Haşdi Şabi Çatıştı
- Boşandığı Eşini Başka Erkekle Gören Adam, Bıçak Çektiği Kadının Parasını Çaldı!
- Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek
- Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
- Trump İle Kim Jong-Un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
Bu Haberle İlgili Yorumlar