TRABZON'DA TÜRK BAYRAĞINI ALIP YERE ATAN ŞAHIS, HER YERDE ARANIYOR
Trabzon'da bir iş yerinin önünde asılı duran Türk bayrağını söküp yere atan şahıs, her yerde aranıyor.
Trabzon'da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
BAYRAĞI SÖKÜP YERE ATTI
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı.
KAMERALAR ANBEAN KAYBETTİ
O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.
EKİPLER KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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