TRABZON'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KALDIRILMASI İSTENDİ
13 Ocak günü Ankara'dan 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatıyla havalanıp Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanan yolcu uçağı apronda bekletiliyor. Yetkililer, gelen şikayetler üzerine uçağın kaldırılma
Ankara'dan 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatıyla havalanıp, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala balçığa saplanan yolcu uçağı için havalimanı yetkilileri harekete geçti. Kurtarıldıktan sonra kanadı sarılı halde apronda bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılması istendi.
TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR
Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.
YETKİLİLER YOLCULARIN PSİKOLOJİLERİNİ BOZDUĞU ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçakla ilgili havalimanı yetkilileri harekete geçti. Yetkililer, kanadı sarılı halde bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılmasını istedi. Bu nedenle teknik elemanların da yer alacağı Boeing ve sigorta şirketinden iki ayrı ekibin, bayramdan sonra Trabzon'a geleceği bildirildi. Uçağın elektro-mekanik ve aero dinamik yapısının bozulup bozulmadığının inceleneceği ve akıbeti hakkında karar verileceği kaydedildi. Uçağın bir daha uçamayacağına kesin olarak karar verilmesi halinde elektro-mekanik parçalarının sökülerek alınacağı belirtildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, havayolu şirketine başvuru yaparak, uçağı kütüphaneye dönüştürmek için istemişti. Uçağın, Akyazı mevkisinde 800 bin metrekarelik alanda yapılacak deniz dolgusu üzerinde, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı 'Gülcemal' projesine entegre edilmesi planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçişleri Bakanı Soylu: Türk Halkı, Yakın Bir Zamanda Kahramanlarımızı Kandil'de Görecek
- Suriye Sınırına 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı İnşa Edildi
- Asgari Ücret 2 Bin 200 Tl Olacak Diyen Kılıçdaroğlu'na Zor Soru: Maliyetini Düşündünüz Mü
- Bakanlık Harekete Geçti! İkiz Bebekler İçin Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapılacak
- Muharrem İnce, Siyaseti Bırakma İçin Erdoğan'a Şart Koştu: Benimle Canlı Yayına Çık
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar