Erdoğan, Moderatörlüğünü Yaptığı Canlı Yayında Soruları Yanıtlıyor
Faytoncular Hayvanseverlere Tekme Tokat Saldırdı!
Erdoğan'dan Seçime 6 Gün Kala 'dijital Türkiye' Hamlesi!
Kılıçdaroğlu Animasyon Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı
Chp Standına Tepki Gösteren Şehit Annesine Saldırı! O Anlar Kamerada
Abd'den Tsk'nın Münbiç'te Devriye Atmasıyla İlgili Kritik Açıklama!
Toplu Çıplak Fotoğraf Çekimine İzin Çıktı!
Babasının Tuvalete Zincirlediği 4 Yaşındaki Kızı Akrabası Kurtardı
Dünya Kupasında Zorlu Maç Başladı!
Abd'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield Atandı
İstanbul Yeni Havalimanı'na İlk Uçak 21 Haziran'da İnecek
İlk Yarı Zorlanan Belçika, İkinci Yarıda Farka Koştu
Çakıcı'dan Çok Sert Akşener Açıklaması: Mahşerde Yakasına Yapışacaktır
Erdoğan, İnce'nin Şiir Kitabına Değindi: İçinde Ne Yazdığını Okuyacağım
Uefa, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesini Verdi
Fenerbahçe'de 2. Kocaman Devri Kısa Sürdü
Süper Lig Ekibi, Aykut Kocaman'dan Haber Bekliyor
Düşman Kardeşler, Olimpiyatlara Birlikte Katılmak İçin El Sıkıştı
Menbiç'in Çocukları Mehmetçik'i El Sallayarak Karşıladı
Erdoğan'dan Kritik Çıkış: Menbiç'i Boşaltıyoruz, Ypg Orayı Terk Ediyor

Toplu çıplak fotoğraf çekimine izin çıktı!

TOPLU ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKİMİNE İZİN ÇIKTI!

Avustralya'da ünlü süpermarket zinciri, dünyanın farklı yerlerindeki çıplak modellerle yaptığı çekimlerle tanınan ABD'li ünlü fotoğrafçı Spencer Tunick'e, bir mağazasının otoparkında çekim izni verdi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 21:50
Puan Ver : Toplu Çıplak Fotoğraf Çekimine İzin Çıktı!(8/10)4

Avustralya'da Woolworths süpermarket zinciri, dünyanın farklı yerlerinde gönüllü çıplak modellerle yaptığı çekimlerle tanınan Amerikalı ünlü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick'e, Melbourne'deki bir mağazasının otoparkında çekim izni verdi.

ÖNCE İZİN ÇIKMAMIŞTI

Şirket Nisan'da, kargaşaya yol açacağı gerekçeksiyle başlangıçta bir Cumartesi günü için planlanan çekime izin vermemişti.

Ancak Woolworths internette başlatılan imza kampanyasının ardından kararını değiştirdi ve Tunick'e 9 Temmuz Pazartesi günü, araba parkını bir saat süreyle kullanabileceğini bildirdi. Çekim, Chapel Street Provocare sanat festivali kapsamında yapılacak.

11 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Festivalin yöneticisi John Lotton, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek çekime olağanüstü ilgi olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 11, 000 gönüllünün çekimler için kayıt yaptırdığı belirtiliyor. Süpermarketin araba parkının bu kadar kapasitesi olmadığı söyleniyor.

REKOR KIRDI

Spencer izin başvurusunda çıplak gönüllülerle yapacağı çekime yaklaşık 500 kişinin katılacağını bildirmişti.

New Yorklu sanatçının Melbourne'de daha önce yaptığı çekimde 4000 kişi yer almıştı.

Sanatçı, şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede çıplak kalabalıklarla 120'den fazla enstalasyon yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Toplu  Çıplak  Fotoğraf  Çekimine  İzin  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER