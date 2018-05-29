Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 89-82 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadelede ilk sayılarını Sammy Mejia ve Raymar Morgan´ın dış atış isabetleriyle bulan Bursa temsilcisi, Pierria Henry´nin elinden de üst üste 9 sayı katkısı aldı. Ancak dış atışlarında yüksek yüzde ile oyunu dengede tutan Anadolu Efes, Douglas´ın turnike basketi sonrası ilk çeyreği 23-25 önde geçti.

TOFAŞ SOYUNMA ODASINA 5 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, çeyreğin ortalarına doğru Barış Ermiş´in 3 sayılık basketiyle farkı 8´e çıkardı: 38-30. Anadolu Efes´te McCollum ve Birkan Batuk´un dış atış isabetleri farkın yükselmesini engellerken, kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ soyunma odasına 48-43´lük skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyrekte Raymar Morgan ve Kenny Kadji´nin hücumlarda pota altında rakiplerine kurduğu üstünlüğü iyi değerlendiren TOFAŞ, savunmasını da daha sert bir hale getirdi. Hücumdaki verimi düşen Anadolu Efes bu bölümde Motum´un sayılarıyla ayakta kalırken, TOFAŞ final periyoduna da 66-58 önde başlayan taraf oldu.

MAÇTA EN BÜYÜK FARK 14 SAYI OLDU

Son 10 dakikaya girilirken, hücumda iyi bir performans sergileyen TOFAŞ, Pierria Henry´nin elinden bulduğu dış atış isabetiyle 33´üncü dakika sonrasında skoru 74-60´a getirdi ve maçtaki en büyük farkı yakaladı.

Bitime son 38 saniye kala Birkan Batuk´un sayısıyla her ne kadar Anadolu Efes skoru 84-80´e getirse de maçın yıldızı Pierria Henry, 3 sayılık basketini kaydetti ve İstanbul ekibinin umutlarını kırdı. Karşılaşmayı TOFAŞ, 89-82 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Kaynak: haberinburada