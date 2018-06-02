TOFAŞ, ANADOLU EFES'İ 76-70 MAĞLUP EDEREK FİNALE YÜKSELDİ
TOFAŞ deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.
TOFAŞ, Anadolu Efes'i deplasmanda 76-70 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ, 18 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI
Ligde en son şampiyon oldukları 1999-2000 sezonundan beri final oynayamayan lacivert beyazlılar, 2017-2018 sezonunda finale kalarak uzun bir aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamış oldu.
Kaynak: haberinburada
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