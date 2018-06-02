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Tofaş, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi
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TOFAŞ, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi

TOFAŞ, ANADOLU EFES'İ 76-70 MAĞLUP EDEREK FİNALE YÜKSELDİ

TOFAŞ deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

Tarih : 02 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Tofaş, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi(7/10)3

TOFAŞ, Anadolu Efes'i deplasmanda 76-70 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

TOFAŞ, 18 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI

Ligde en son şampiyon oldukları 1999-2000 sezonundan beri final oynayamayan lacivert beyazlılar, 2017-2018 sezonunda finale kalarak uzun bir aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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