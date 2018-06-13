TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Konya'da seyir halinde ilerleyen otomobil aynı yöndeki TIR'a arkadan çarptığı trafik kazasında,1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 karayolunun Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ş. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyretmekte olan Halil D. (35) yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALI
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girerek sıkışan otomobilde bulunan Hüseyin Ş. (80) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.D.Ş. (2), F.Ş. (10), Ömer Faruk Ş. (2), Hatice Ş. (42), E.Ş. (13) ve araç sürücüsü Ahmet Ş. (44) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN 1 KİŞİ KURTARILAMADI
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ömer Faruk Ş.'nin ikiz olduğu ve kardeşinin de kazada yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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