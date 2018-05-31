ABD yönetimi, AB, Kanada ve Meksika'dan ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirdi. Kararın ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum" dedi.

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan, "Bu karardan endişe duyuyorum" açıklaması geldi.

SIRASIYLA YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

MİSİLLEMEYE NEDEN OLABİLİR

Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı. Muafiyetin sona ermesi Washington'un müttefiki olan bu ülkelerden misilleme gelmesine yol açabilir.

"BU KARARDAN ENDİŞE EDİYORUM"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den kararın ardından jet yanıt geldi. Juncker "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada