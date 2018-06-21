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TEST YAYINI İLE SEÇİM SONUÇLARINI GÜNLER ÖNCESİNDEN İLAN ETTİLER


Test yayını ile seçim sonuçlarını günler öncesinden ilan ettiler
Tarih : 21 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Test Yayını İle Seçim Sonuçlarını Günler Öncesinden İlan Ettiler(8/10)4

24 Haziran seçimlerinin konşulduğu TVNET ekranlarında yayına bir anda Anadolu Ajansı'nın (AA) 2018 seçim tablosunun oy oranları yazılı şekilde gelmesi dikkat çekti.

TVNET'teki "Akıl Odası" adlı program 19 Haziran 2018 Salı günü yayımlandı. Programın tekrarı ise gece 02:00 sıralarında yeniden ekrana geldi.

ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 53

"Akıl Odası" adlı programın tekrarı sırasında, yayına AA'nın Seçim 2018 tablosu ve çeşitli görüntüler getirildi. AA'nın Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener'in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek'in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü. Ekrana açılan sandık oranının yüzde 100 olduğu yansıtıldı ve ayrıca il il sonuçlar da verildi.

NEDEN YÜZDE "0" DEĞİL"

Seçimlere günler kala ekranlara "yanlışlıkla" getirilen AA'nın seçim tablosunda neden oy oranlarının "yüzde 0" olarak yer almadığı da merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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