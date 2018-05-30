TESLA'NIN OTOMATİK PİLOTUNDAN BİR KAZA DAHA
ABD'de Tesla Model S otomobilinin otomatik pilot özelliğini kullanan kadın, park halindeki polis aracına çarptı. Kaza sonrası Tesla'nın otomatik pilot modu ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Laguna Beach şehrinde, Tesla Model S aracını otomatik pilotta kullanan bir kadın, park halinde polis aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmazken Tesla sürücüsü hafif yaralandı. Son olayla birlikte Tesla'nın otomatik pilot özelliğinin güvenirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.
FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ
Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis aracının park halinde olması ve polislerin araçta olmaması olası bir can kaybını engelledi.
TESLA DEFALARCA UYARMIŞTI
Tesla, zaman zaman yaptığı açıklamalarla otomatik pilot özelliğinin sürücünün sorumluluklarını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Otomatik pilot özelliğinin tüm kazaları engellemeyeceğine dikkat çeken yetkililer, sürücüleri ellerinin sürekli direksiyonda olması konusunda uyarıyor.
TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ
Son kazayla birlikte Tesla'nın "yarı bağımsız sürücü modu" tekrar tartışmalara konu olurken, son yaşanan kazayla ilgili teknik araştırma sürüyor.
Kaza sırasında sürücünün ne yaptığı ise henüz açıklanmadı.
ELLER DİREKSİYONDA OLMALI
Tesla Model S, yarı bağımsız sürüş modunda çeşitli ses ve görsel efektlerle kullanıcıları uyararak tehlikelere dikkat çekiyor. Bu yüzden sürücünün ellerinin direksiyonda ve hamle yapmaya hazır olması hayati önem taşıyor.
Tesla, geçtiğimiz Mart ayında, direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracı geri çağırdığını açıklamıştı.
Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon civata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
- Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar