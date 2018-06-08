Tescilli güzel Azra Akın'ın, rol aldığı 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununu neden aniden bıraktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl eğlenceli bir düğünle Atakan Koru ile evlenen güzelin üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

WİLMA ELLES'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Hamileliğinin ardından oyundan çıkan 36 yaşındaki Azra Akın'ın rolü için Wilma Elles'e teklif götürüldü.

AZRA'NIN ÇOĞU İNSANIN BİLMEDİĞİ YÖNLERİNİ BİLİYORUM"

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor." diyerek eşine olan sevgisini göstermişti.

Kaynak: haberinburada