Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmesinin ardından Antalya'da, imza koydukları Münbiç mutabakatının detaylarını anlattı. Çavuşoğlu, "Yol haritasının ilk aşamasının uygulanmasına 10 gün içinde başlanacak. PKK/YPG'liler temmuz ayının ilk haftasından itibaren silahlarını teslim ederek Münbiç'ten çıkacak" diye konuştu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Münbiç ve Suriye mutabakatıyla ilgili söylediklerinden öne çıkan başlıklar söyle:

HER DETAY GÖRÜŞÜLDÜ

"Çalışma grupları içinde MSB, Genelkurmay ve MİT'ten arkadaşlarımız, ABD'li muhataplarıyla hazırlık yapmıştı. Onların tavsiyesi doğrultusunda biz de yol haritamızı gündeme aldık ve onayladık. Yol haritasının dışında genel olarak siyasi çözüm, terörle mücadele ve Suriye'de ne yapacağız. PKK ile mücadele, Irak'ta neler yapabiliriz. İkili ekonomik konular, çelik ve bakır üzerinde ABD'nin uyguladığı vergi gibi konuları görüştük. İkili ilişkiler, konsolosluk ve diğer hukuki meseleleri değerlendirdik. FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmaları gerektiğini söyledik. Onlar da Rahip Bronson konusunu gündeme getirdi. Çalışma grubu ön toplantısını yaptı. Bu ay veya en geç temmuz ayında bir toplantı da Türkiye'de olacak.

ONAY YOK

ABD'liler kongreye onaya sunma gibi koşul sunmadılar. Öyle bir ön şart yok. Kurumlar kendi aralarında konuştular. YPG'yi terör örgütü saymayacaklarına dair bir izlenim görmedik, böyle bir söz de vermediler. Biz kendilerine net şekilde söyledik. Pompeo'ya, "PKK ile YPG arasındaki bağı en iyi bilen sizsiniz. Askerler de biliyor. Onlarla işbirliği yapmaya devam ederseniz ilişkilerimiz zedelenir" dedik.

TAVRINI GÖRECEĞİZ

Münbiç'ten sonra diğer şehirlere yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. Bunların SDG içine kattıkları çok sayıda Arap da var. Bunların hepsi bizim gözümüzde PKK'lıdır. ABD'ye, "Bunları, yönetimde yer alacak kişiler diye bize teklif etmeyin" dedik. Fırat'ın doğusundaki şehirlerde uygulama hayata geçince ABD'nin tutumunu göreceğiz. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu mutabakat, Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçika'yı da kapsar. Türkiye ve ABD'nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Genel anlamda Suriye için fikirdaş ülkeler toplantısı yapacağız İstanbul'da. Diğer platformlarda koalisyonun içinde olan ülkelerle de siyasi çözüm için işbirliğimiz olacaktır.

ANLAŞMA DEĞİL BELGE

Bu bir anlaşma değil; üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası. İki dışişleri bakanının onayladığı bir belgedir. Hukuki belgenin ötesinde iki ülkenin ilişkilerini etkileyecek yol haritasıdır.

KANDİL OPERASYONU

Burada 4'lü işbirliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK aynı zamanda Erbil'in de düşmanıdır. PKK, Talabani içindeki grup, Goran tarafından da desteklendi. Onların desteği ile şehre indi. Terör örgütü ile işbirliği yaparsan olacak olan budur. PKK'ya yönelik operasyonlarda istihbarat paylaşımı da olacak. PKK'nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda kararlıyız. Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada