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Teröristlerin Ağaçlardaki Gözetleme Kuleleri Deşifre Oldu
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Teröristlerin ağaçlardaki gözetleme kuleleri deşifre oldu

TERÖRİSTLERİN AĞAÇLARDAKİ GÖZETLEME KULELERİ DEŞİFRE OLDU

Mehmetçik'in Hakkari'de yürüttüğü operasyonlarda teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Teröristlerin Ağaçlardaki Gözetleme Kuleleri Deşifre Oldu(7/10)3

Hakkari'nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonda, teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

TERÖRİSTLERİN AĞAÇTAN YAPTIĞI GÖZETLEME KULELERİ DEŞİFRE OLDU

Hakkari'nin dağlık ve kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyon aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken, teröristlerin güvenlik güçlerini takip ettiği gözetleme kuleleri ortaya çıktı.

Dağlık alanda kayalıklar arasında güvenlik güçlerini gözetlerken, ormanlık alanda ise teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu. Güvenlik güçleri deşifre ettiği kuleleri tek tek imha etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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