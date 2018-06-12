Erzurum'da etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu Tarık Şen ve diğer teröristler, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, TERÖRİSTLERİN BARINDIĞI SIĞINAKLARI BULMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DE DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Araştırmalar sonucu teröristlere ait sığınağın, aynı bölge yakınındaki Sukonak Mahallesi Arap Yaylası mevkisinde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye özel harekat polislerinin (PÖH) de desteğiyle operasyon düzenledi

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, kayalık alanda yer alan ve bir metre genişliği yüzünden içine güçlükle girilen sığınak tespit edildi.

Çevrede bomba düzeneği taraması sonrası sığınağa giren ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100 metre kablo, akü, 2 çadır, 2 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafetler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Terör örgütü mensuplarının 2015-2018 yıllarındaki kış üstlenmesini geçirmek için kullandıkları tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLULARI YAKALANDI

Genişletilen araştırmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, "Agir" kod adlı Hamza Uruk ve "Çektar" kod adlı Veysi Çelik adlı teröristlerin, etkisiz hale getirilmeden önce bu sığınakta kaldıkları bilgisine ulaşıldı.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP TİYATRO OYNAMIŞLAR

Tarık Şen ve diğer 3 terörist ile Ağrı ve Kars'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 örgüt mensubunun da bu sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, içi brandayla kapatılan sığınakta toplanan ve tamamı erkek teröristlerden 3'ünün, etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada