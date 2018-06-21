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Terör Örgütü Ypg/Pkk'nın Cerablus'ta Bombalı Saldırısı Engellendi
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'ta bombalı saldırısı engellendi

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRISI ENGELLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırındaki Cerablus'ta bombalı motosikletle saldırı planladı. Hastanenin önüne park edilen motosiklet son anda fark edildi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Terör Örgütü Ypg/Pkk'nın Cerablus'ta Bombalı Saldırısı Engellendi(9/10)5

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırındaki Cerablus'ta bombalı motosikletle saldırı düzenlemek istedi. Hastanenin önüne park edilen motosiklet son anda fark edildi.

BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLETİ HASTANENİN ÖNÜNE BIRAKTILAR

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı saldırısı engellendi.

Terörden temizlendikten sonra güvenlik çalışmaları kapsamında Türkiye'nin eğittiği polisler tarafından Cerablus'ta yapılan incelemede, Cerablus Hastanesi önünde bombalı motosiklet ele geçirildi.

Cerablus emniyeti yetkilileri, polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen bombalı motosikletin terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu açıkladı.

CERABLUS EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Cerablus Emniyet Müdürü Muhammed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı saldırısının engellendiğini söyledi.

Yapılan ihbar sonucu bir şüphelinin yakalandığını ve şüphelinin üzerinde bir poşetin içinde kumanda tespit edildiğini belirten Abdullah, "Tahkikat sonucunda uzaktan kumandalı olarak hazırlanmış bombalı motosiklet ekiplerimizce Cerablus'un mahkeme, meclis ve hastane binalarının bulunduğu bölgede tespit edildi." dedi.

Abdullah, emniyet güçlerinin tespit edilen motosiklet çevresinde güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba imha ekiplerinin kontrollü bir şekilde bombayı etkisiz hale getirdiğini aktardı.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yakalanan şüphelinin PKK'ya bağlı olduğunu belirten Abdullah, şüphelinin, Türkiye'nin Münbiç'e girişini sabote etmek amacıyla bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos 2016 tarihinde Halep'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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