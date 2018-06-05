Terör örgütü PKK'nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KOPMALAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu YPG'den kopmalar hızla devam ediyor. Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor.

3 KADIN TERÖRİST, 1,5 AY SÜREN İKNA ÇALIŞMASI SONUCU TESLİM OLDU

Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: haberinburada