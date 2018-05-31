TEM'DE ARACINA ÇARPAN TIR'A TIRMANAN SÜRÜCÜ KONUŞTU: HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIM
TEM Otoyolu'nda aracına çarpıp kaçan TIR'ın üzerine çıkarak durdurmayı başaran sürücü "Her şeyi göze almıştım. Kapıkule sınır kapısına kadar gitseydi oraya kadar o şekilde giderdim" dedi.
TEM Otoyolu'nda aracına çarpıp kaçan Bulgaristan'lı TIR'a tırmanarak durdurmaya çalışan Mahir Özkan, günler sonra suskunluğunu bozdu.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ DURDURMAK İÇİN YAPMIŞ
Geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu'nda aracına çarpıp kaçan TIR'ın üzerine çıkarak durdurmayı başaran sürücü konuştu. 45 yaşındaki esnaf Mahir Özkan, TIR kendi aracına çarptıktan sonra kaçtığını, durdurmak için uzun çaba harcadığını söyledi.
"HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIM"
Özkan, "Aracıma çarptıktan sonra kaçtı TIR sürücüsü. Bende aracımı yolun ortasına bırakıp TIR'a tırmandım. Adam, durmuyordu üstüme sürdü aracı. Sonrasında adama vurdum bende, kimse yardım etmedi. En son virajı dönünce de adam sürükledi kaçacaktı bende bırakmadım. Bulgaristanlıydı TIR sürücüsü. Her şeyi göze almıştım zaten. Böyle haksızlıkları kabul etmeyelim. Böyle şeyler ülkemizde yaşanmasın" dedi.
"İNSANLAR BENİ ALKIŞLADILAR"
Özkan, araç durmasaydı nereye kadar gitseydi aracı oraya kadar kovalayacağını söyleyerek, "Ben bırakmazdım kolay kolay onu. Kapıkule sınır kapısına kadar gitseydi oraya kadar o şekilde giderdim. Etrafımdaki insanlar televizyonda gördü beni alkışladılar" diye konuştu.
"PAUL WALKER'İN AVCILAR ŞUBESİ"
Özkan'ın bir yakını olan Serhat Saldız ise Özkan'a efsane filme Hızlı ve Öfkeli'de Paul Walker'ın canlandırdığı karaktere benzettiklerini kaydederek, "Biz Mahir ağabeyi'i Paul Walker'ın Avcılar Şubesi ilan ettik. Öldü diyorlar ama ölmedi Mahir ağabeyin ruhunda tekrar canlandı. Biz bunu şimdi Avcılar'da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Zaten farklı farklı yerlerden farklı teklifler alıyor. Sanırım bir de film teklifi aldı. Zaten film sahnesi gibiydi insanlar görünce bize mesaj atıp görüşmek, tanışmak istiyorlar. Youtuber'lardan gelen teklifler var şu an Mahir Ağabey onları değerlendirmek istiyor" şeklinde konuştu.
"DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI"
Özkan'ın bir diğer yakını Özkan Azadi ise daha öncede başka bir olaydan dolayı Özkan'ın yolda bir kamyona daha tırmandığını ifade ederek, " Bu olay ikinci serüveni. Daha önce de böyle bir kaza olayı olmuştu. Onda da büyük bir kamyona tırmanmıştı öyle yakalamıştık kendisini ilk ve son serüveni değil inşallah. TIR'cıların korkulu rüyası olacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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