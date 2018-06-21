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Teknoloji doğa karşısında çaresiz kalınca imdadına eşekler yetişti

TEKNOLOJİ DOĞA KARŞISINDA ÇARESİZ KALINCA İMDADINA EŞEKLER YETİŞTİ

Erzincan'da yaylada mahsur kalan sürücü köyde çekici bulunamayınca çamura saplanan aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Teknoloji Doğa Karşısında Çaresiz Kalınca İmdadına Eşekler Yetişti(6/10)2

Erzincan'da son zamanlarda etkili olan yağışların ardından bozulan yayla yolları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Son olarak Hasan El isimli vatandaş yolda kaldı. Sürücü Hasan El civarda araç veya çekici bulunamamasından dolayı aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı.

ÇEKİCİ BULAMAYINCA ARACINI EŞEKLER ÇAMURDAN ÇIKARDI

Erzincan'da nakliyat işi yapan Hasan El isimli vatandaş peynir yüklemek için çıktığı yaylada yağan yağmurdan dolayı bozulan yolda mahsur kalınca köylüden yardım istedi. Köyde çekici bulunamamasından dolayı eşekler getirildi ve araç saplandığı çamurdan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar hayvanları kullanmaktan başka çarelerinin olmamasından dolayı böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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