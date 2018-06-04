TEKNE BATTI, ÜNLÜ ŞARKICI DENİZDE KAYBOLDU!
Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, genç şarkıcı Onurcan Özcan ise denizde kayboldu.
Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, genç şarkıcı Onurcan Özcan ise denizde kayboldu.
YAŞANAN ACI OLAYI ÖZCAN TWITTER HESABINDAN DUYURDU
Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde "Yalnızlığın ezgisi "eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
TEKNEDE 5 KİŞİ BULUNUYORDU
Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI
Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.
Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.
Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.
ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?
Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.
Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Ateşi Adana'ya Kor Gibi Düştü, Acı Haberi Aileye Askeri Heyet Verdi
- Erdoğan, Havalimanına Dönüş Yolunda Sevgi Seliyle Karşılaştı
- Bozdağ'dan İnce'ye Sert Tepki: Apolet Sökme Görevi Pkk, Fetö Tarafından Mı Verildi?
- Mehmet Şimşek'ten Kritik Dolar Çıkışı: Şuanda Kontrol Altında
- Ağaoğlu, 'iflas Etti' İddialarını Yalanladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
- Fenerbahçe Taraftarına Müjde: Mazbata Töreni Statta Taraftarlara Açık Yapılacak
- Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme
- Fenerbahçe'de Seçim Bitti, Kadıköy Bayram Yerine Döndü
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
- Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Bu Haberle İlgili Yorumlar