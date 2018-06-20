Muhtar Dert Yandı, Başbakan'ın Verdiği Cevap Toplantıya Damga Vurdu
Kandil'deki Terörist Başından Hdp'ye Destek Çağrısı!
Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Ronaldo, Takımını Sırtlamaya Devam Ediyor!
Ronaldo Golünü Attı, 62 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü
Yolcu Teknesi Alabora Oldu, 178 Kişi Kayıp!
Turizmde Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların En İyi Sezonu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te İkinci Devriye Görevine Başladı
Paris'teki Banliyö Treninde Doğan Bebek, 25 Yıl Bedava Seyahat Edecek
Dünya Genelinde 2018'in En Yakışıklı Erkeğinin Seçileceği Listeye Kerem Bursin Ve Barış Arduç Da Girdi
Tedavisi Tamamlanan Baykal'dan Aylar Sonra Görüntülü Mesaj
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Asılan Poster Polisi Harekete Geçirdi
Erdoğan: Kandil'de Toplantı Halindeki Lider Takımını Hallettik
Mhp'li Vekil Adayının Atatürk Sözleri Tepki Çekti
Utanç Okuluna Giden Çocukların Anlattıkları Kan Dondurdu
Kendini Kesen Cani Adam, Öleceğini Düşünerek Karısını Ve Kızını Boğdu
Günde 3 Milyon Liralık Vurgun Yapan Bahis Çetesi Çökertildi
İnce, Seçilirse Yardımcısı Yapacağı İki İsmi Açıkladı
Ösym, Yks Giriş Belgelerini İnternet Sitesinden Erişime Açtı
Meksikalı Marquez'in Takım Arkadaşlarının Suyunu İçmesi Yasak!

tedavisi tamamlanan baykal'dan aylar sonra görüntülü mesaj

TEDAVİSİ TAMAMLANAN BAYKAL'DAN AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin ardından ilk kez konuştu. CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül ile bir araya gelen Baykal, genç milletvekili adayına nasihatler verdi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Tedavisi Tamamlanan Baykal'dan Aylar Sonra Görüntülü Mesaj(5/10)6


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal rahatsızlığının ardından ilk kez konuştu. Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ile bir araya geldi. Gül'e nasihat veren Baykal, "Sen artık kişiye ait olmaktan çıktın millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun" dedi.



"ÇOK MEMNUN OLDUM"



Tedavisine devam edilen Deniz Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı ile sohbet etti. İsmail Hakkı Gül'e siyaset hakkında nasihat veren Baykal, "En eski siyasetçiyle en genç siyasetçi olarak bir araya gelmemizi, değerlendirmeyi, dinlemeyi istedi. Çok memnun oldum. Senin ufkun artık kişiye ait olmaktan çıktı millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun. Devlete karşı sorumlusun. Kendini buna hazırlayacaksın. Bu zorunluluk duygusu içerisinde olacaksın. Kendini buna hazırlamalısın" şeklinde konuştu.



"KONUŞMASI AĞIR AMA..."



Baykal ile görüşen CHP'nin en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, "Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi" dedi.



"SAĞLIK DURUMU GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR"



"Yoğun bir başlangıç oldu. Beklemiyordum" diyen İsmail Hakkı Gül, Baykal'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Sağlık durumu günden güne çok iyi gidiyor. Kendisi de önümüzdeki Cumhurbaşknlığı seçiminde aramızda olmayı istedi. Bizi desteklemesi güzeldi. Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi."



2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Tedavisi  Tamamlanan  Baykal  Dan  Aylar  Sonra  Görüntülü  Mesaj    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER