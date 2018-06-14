Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!
Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi
Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti
Transferde Yılın Bombası Patlıyor

Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak

TEBRİZ-VAN ARASI TREN BİLETİ 55 LİRA OLACAK

Ulaştırma Bakanı Arslan, Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği ile ilgili "240 kişi kapasiteli tren, Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 55 lira olacak" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak(5/10)1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirileceğini belirterek, "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 euro yani yaklaşık 55 lira olacak." dedi.

"TRENLER 18 HAZİRAN'DA TEBRİZ'DEN, 19 HAZİRAN'DA VAN'DAN KALKACAK"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1 Ağustos 2015'ten beri ara verilen Tebriz-Van tren seferleri için TCDD Taşımacılık AŞ ile İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları arasında mutabakata varıldığını ve yolculuğun yeniden başlayacağını söyledi.

İlk seferler için 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da da Van'dan trenlerin hareket edeceğini aktaran Arslan, "Her pazartesi Tebriz'den her salı Van'dan trenler kalkacak. Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği toplam 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak." diye konuştu.

Bakan Arslan, Türkiye parkurunun 107 kilometre, İran parkurunun da 224 kilometre olmak üzere toplamda 331 kilometre olduğunu bildirdi.

"MALATYA-ELAZIĞ HATTINDA YENİ TREN SEFERİ"

Arslan, Malatya-Elazığ güzergahında Fırat Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ve Güney-Kurtalan Ekspresi'nin hizmet verdiğini anımsatarak, artan yolcu talepleri doğrultusunda bu hatta Malatya Ekspresi isimli yeni bir trenin eklendiğini dile getirdi.

Malatya Ekspresi'nin Malatya'dan saat 06.45'te, Elazığ'dan ise 18.00'de hareket edeceğinin altını çizen Arslan, "236 yolcu kapasiteli modern, konforlu ve klimalı setlerle işleyecek trenlerin ilk seferi arife günü Malatya'dan başlamış olacak." ifadesini kullandı.

Arslan, Malatya-Elazığ hattında tam biletin 11 lira olacağını, gençler için ücretin 5,5 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tebriz-Van  Arası  Tren  Bileti  55  Lira  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER