TCMB FAİZ ORANLARINI 1.25 PUAN DAHA ARTIRDI !
Merkez Bankası, faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB faiz oranlarını 1.25 puan artırdı.
Merkez Bankası, faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB faiz oranlarını 1.25 puan artırdı.
Kaynak: haberinburada
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