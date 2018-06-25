Tbmm'ye Dikkat Çeken Birçok İsim Girdi! İşte Çiçeği Burnundaki Vekiller
Van'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Chp Tam 40 Yıl Sonra Elazığ'dan Milletvekili Çıkarmayı Başardı
Hdp Oylarında Dikkat Çeken Detay! Emanet Oylarla Mı Meclis'e Girdi?
Ysk Başkanı Sadi Güven'den Seçim Sonrası İlk Açıklama!
Polis, Ak Partililer İle Chp'liler Arasında Çıkan Kavgaya Biber Gazıyla Müdahale Etti
Dünya İzledi! Dış Basın Türkiye'nin Seçimini Anbean Takip Etti
Seçim Sonuçları Belli Oldu! İşte Erdoğan'ın Rekor Oy Aldığı İller
Chp, 25 İlde Milletvekili Çıkarmayı Başaramadı!
Seçim Öncesi Silahlı Saldırı İle Gündeme Gelen Suruç'ta Kim Kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması Yapıyor
Adana'da 14 Milletvekilini 5 Parti Paylaştı
Eskişehir'de Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Chp, 11 İlde Yıllar Sonra Milletvekili Çıkardı! İşte O İller
Diyarbakır'da Hdp 9, Ak Parti İse 3 Milletvekili Çıkardı
Son Dakika! Başbakan Yıldırım, Balkon Konuşması Yapıyor: Gün, 81 Milyonun Kazandığı Bir Gündür
İstanbul'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
İnce, Beklenen Konuşmasını Nerede Ve Ne Zaman Yapacağını Duyurdu
Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Erdoğan'ın Zaferi Afrin'de Araç Konvoyu İle Kutlandı

TBMM'ye dikkat çeken birçok isim girdi! İşte çiçeği burnundaki vekiller

TBMM'YE DİKKAT ÇEKEN BİRÇOK İSİM GİRDİ! İŞTE ÇİÇEĞİ BURNUNDAKİ VEKİLLER

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. İşte Meclis'e giren dikkat çekici isimler.

Tarih : 25 Haziran 2018, 05:50
Puan Ver : Tbmm'ye Dikkat Çeken Birçok İsim Girdi! İşte Çiçeği Burnundaki Vekiller(8/10)4

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. İşte Meclis'e giren ünlü isimler.

Rümeysa Kadak, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.

Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu.

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP'den İzmir milletvekili oldu.

Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu.

Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur İYİ Parti'den Isparta milletvekili oldu.

DP Genel başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti'den Afyon milletvekili oldu.

Ahmet Şık HDP'den İstanbul milletvekili oldu.

Veli Saçılık HDP'den Ankara milletvekili oldu.

Barış Atay HDP'den Hatay milletvekili oldu.

Altan Tan, Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tbmm  Ye  Dikkat  Çeken  Birçok  İsim  Girdi  İşte  Çiçeği  Burnundaki  Vekiller  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER