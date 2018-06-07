TBMM'DE BAŞLAYAN 24 HAZİRAN TADİLATI MECLİS BAŞKANI'NI ODASINDAN ETTİ
24 Haziran'daki seçiminin ardından geçilecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Bu nedenle TBMM Başkanlığı, halkla ilişkiler binasındaki toplantı salonlarını tadilata alarak, vekiller için makam odasına dönüştür
24 Haziran'da yapılacak seçimin ardından geçilecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Ancak TBMM'de yeteri kadar oda bulunmuyor. Bu nedenle TBMM Başkanlığı, halkla ilişkiler binasındaki toplantı salonlarını tadilata alarak, vekiller için makam odasına dönüştürmeye başladı.
TBMM'DE HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Genel Kurul'da da Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılarak, artı 50 vekil için sıra konulacak. Meclis'te inşaatlar sürerken dikkati çeken bir gelişme de yaşandı. 26. Dönem'de makam odasını değiştirmesi nedeniyle tartışmaların odağında kalan TBMM Başkanı İsmail Kahraman dahil toplam dokuz eski TBMM Başkanı için özel düzenleme yapıldı. Düzenleme, Kahraman imzasını taşıyan kararla yürürlüğe girdi. Karara göre eski başkanların TBMM Yeni Bina'daki odaları, 600 milletvekiline yer açmak için Ana Bina'ya taşınacak. Bunun için Ana Bina'nın eksi birinci katındaki, "bilgi işlemle ilgili bölümler", farklı binalardaki odalara gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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