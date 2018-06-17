TATİLCİLERİN DÖNÜŞ TRAFİĞİ TEM'İ KİLİTLEDİ!
Bayram tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kocaeli TEM geçişinde trafik durma noktasına geldi.
Bayram tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kocaeli TEM geçişinde trafik durma noktasına geldi.
TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA
Tatil beldelerinden İstanbul'a dönen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde daha da arttı. TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 kara yolunda da gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi.
TEM VE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK YAŞANDI
TEM Otoyolu'nun Kuruçeşme ile Alikahya kesimlerinde yoğunluk yaşanırken, Bursa istikametinden gelerek D-100 Karayolu'na girenler şehir merkezinde yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu'nu kullananlar TEM Otoyolu İzmit Batı gişelerinden otoyola yöneldi.
TRAFİK ADIM ADIM İLERLİYOR
TEM otoyolunun bazı kesimlerinde ulaşımın iki şeride düşmesi nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluğun bu gece ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Askerlere Yıllarca Bomba Atan Taliban Militanları, Bu Kez Çiçek Attı!
- Erdoğan'dan İnce'ye Köprü Cevabı: Bir Daha Ki Bayrama Hepsini Ücretsiz Yaparız
- 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
- Yaşlılık Maaşı Kendisinden Habersiz Çekilen Nuriye Nene'den İnsanlık Dersi!
- Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 156 Yaralı Var
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar