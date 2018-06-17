TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ DEVAM EDİYOR, TEM'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor.
YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR
Öte yandan tatilin son gününde İstanbul'a dönüş yapan tatilcilerin, günün ilerleyen saatlerinde daha yoğun bir trafik ile karşılaşması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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