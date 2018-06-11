TATİL İÇİN ANTALYA'YA GİDEN ÜNLÜ ŞARKICI CİNAYET İŞLEDİ!
Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklandı.
Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklandı.
CANSIZ BEDENİ DENİZİN ORTASINDA BULUNDU
Olay, Kleopatra Plajı'ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrollerde kadının öldüğünü belirledi.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan çalışmalarda Kugel'in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş'in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel'in yanında Lübnan uyruklu Alman asılı ünlü Mohamed Hareke'nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buralara geldiği tespit etti.
KİRALIK EVDE YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke'nin Alanya'da bir ev kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: Biz 1 Numarayız, Amerika Gerimizde
- Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
- Nusret Gökçe, Köyünde Yaptırdığı Ve Anne-Babasının İsmini Verdiği Külliyenin Açılışını Yaptı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı
- Küçük Kız, Ağlayarak Söylediği Çok Uzaklarda Şarkısıyla Yürekleri Dağladı! Bakan Harekete Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
- Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
- Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar