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Tartıştığı turisti arabadan atan taksici hakkında karar verildi

TARTIŞTIĞI TURİSTİ ARABADAN ATAN TAKSİCİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul'da kendisini trafiğe sokan turisti arabadan atan taksici, meslekten men edildi. Taksicinin aracı da bağlandı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Tartıştığı Turisti Arabadan Atan Taksici Hakkında Karar Verildi(8/10)4

İstanbul'da kendisini trafiğe sokan turisti arabadan atan taksici, meslekten men edildi. Taksicinin aracı da bağlandı.

TURİSTİ ARABASINDAN ATAN TAKSİCİ MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Nişantaşı'nda geçen hafta bir turist kadını aracından atan ve çevreden gelen tepkiler nedeniyle olay yerinden uzaklaşan taksi şoförüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücünün şoförlük belgeleri iptal edildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksi şoförü bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri meslek ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz da" dedi.

Aracı bağladıklarını, ruhsat ve anahtarın kendilerinde olduğunu belirten Aksu, "Biz UBER gibi korsan taşımacılıklarla mücadele ettik. Bundan sonra cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendimizi düzeltmeliyiz. Fakat eğer şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak, şoförlükten men edeceğiz" uyarısında bulundu.

ESNAF ODASI TAKSİYİ BAĞLADI

Aksu, taksinin plaka sahibiyle ilgili taciz iddiaları olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu: "Bu taksinin sahibi sürekli taciz olaylarıyla ilgili gündeme geldi. Bakanlığımıza yazı yazdık, suçlarını bildirdik ve bu aracın kesinlikle plakasının iptalini istedik. Fakat İçişleri Bakanlığımızdan gelen yazıda plaka iptalinin olmadığı belirtildi. Ben buradan devlet yetkililerimize, bakanlığımıza özellikle rica ediyorum ve sesleniyorum; İstanbul halkına yanlış yapan bir taksi sahibi veya şoför yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Meslekten kesinlikle bunları ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Taksiciler Esnaf Odası olarak söz veriyoruz, bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse 1 ay içerisinde bütün yanlış yapan taksicileri meslekten men ederiz, ihraç ederiz. Hiç kimse yanlış yapmaya da cesaret edemez."

Aksu, taciz iddialarıyla ilgili olarak ise "Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, belediye ruhsatı olmadığından dolayı araç hakkında işlem yapıldı ama caydırıcı cezalar olmadı" bilgisini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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