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Taraftarın tepkisi işe yaradı, Göztepe kombinede indirime gitti

TARAFTARIN TEPKİSİ İŞE YARADI, GÖZTEPE KOMBİNEDE İNDİRİME GİTTİ

Göztepe yönetimi, taraftarların tepki göstermesinin ardından kombine fiyatlarında indirime gitti.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Taraftarın Tepkisi İşe Yaradı, Göztepe Kombinede İndirime Gitti(8/10)4

Göztepe yönetimi taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan yeni sezon kombine kart bilet fiyatlarında indirime gitti.

Resmi siteden yapılan açıklamada maraton tribününün 625 TL, numaralı tribününün bin 230 TL ve numaralı tribün çocuk kombine biletinin de yine 625 TL'den satışa çıktığı bildirildi. 2 bin 790 TL olarak belirlenen VIP tribününün ise fiyatı değişmedi.

Öte fiyat değişikliğinden önce kombinesini yenilemiş olan taraftarların Passolig kartlarına farkların iade edileceği de vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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