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Taraftarın beklediği transfer müjdesini Fikret Başkan verdi

TARAFTARIN BEKLEDİĞİ TRANSFER MÜJDESİNİ FİKRET BAŞKAN VERDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Oğuzhan Özyakup'la sözleşme imzaladık. Yakında Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildiririz." dedi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Taraftarın Beklediği Transfer Müjdesini Fikret Başkan Verdi(7/10)3

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Başkan Orman, "Oğuzhan Özyakup'la sözleşme imzaladık. Yakında bildiririz" diyerek transferi duyurdu.

İşte Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Beşiktaş, finansal anlamda Türkiye'deki ezeli rakiplerinden çok daha iyi durumda. Üç ana rakibimiz de sürekli olarak UEFA'dan toplantılara çağrılıyor. Beşiktaş'ta öyle bir durum yok.

Ben ilk günden itibaren şunu ifade ettim. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bundan önceki senelerde olduğumuz dönemde değiliz. Devalüasyon oldu. Geçen sene bu dönemde kontrat imzalarken, 3.940 lira. Şimdi 5.600 lira.

"OĞUZHAN'LA SÖZLEŞME İMZALADIK"

Oğuzhan Özyakup'la sözleşme imzaladık. Yakında bildiririz. Manuel Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şekli iyi değildi. Hatasını kabul ediyorsa ikinci şansı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocamızın görüşünü almamız lazım.

"OYUNCULARI FAZLA ABARTIYORUZ"

Talisca'yı alalım, para toplayalım başkanım... İnsanlar bunu görüyor da biz göremiyor muyuz? Oyuncuları fazla abartıyoruz. Sonra da Messi kramponunu taşıyacak sanıyorlar.

"FERNANDES BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR"

Manuel Fernandes Beşiktaş'a gelmek istiyor. Tabi Şenol hocamızın da fikrini almamız lazım ama bir oyuncu ikinci bir şans istiyorsa bunu verebiliriz. Quaresma'da bunu yaptık ve kendisinden iyi dönüş aldık.

Atiba'yı da ailesini de çok seviyoruz ve kariyerini bitirince Beşiktaş'ta görev almasını istiyoruz. Bu istediğimi kendisine de söyledim. O da bir sene daha oynamak istedi biz de bir yıl daha kontrat önerdik.

"DEMBA BA KONUSUNDA HATA YAPTIM"

Bu sezon forvetlerimizin performasından memnun kalmadık. Önümüzdeki sezonla ilgili santrfor arayışımız var. Demba Ba konusunda hata yaptım. O soruya cevap vermemem gerekiyordu.

Geçen sene en ucuz kombinemiz 1200 liraydı bu sene 1300 oldu. Fakat giderlerimiz döviz kuru sebebiyle çok daha arttı. Beşiktaş'ta göreve geldiğimiz dönemdeki şartlarla bugünkü şartlarımız arasında çok ciddi fark var."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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