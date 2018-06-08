TALİSCA, ÇİN TAKIMI GUANGZHOU EVERGRANDE'YE TRANSFER OLDU
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2018'in sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'yı Ocak 2019'a kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, Ocak 2019'a kadar Guangzhou Evergrande'de mücadele edecek. Guangzhou Evergrande'den yapılan açıklamada, Talisca'nın sağlık kontrolleri sonrası takımın kampına katılacağı ifade edildi.
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Bonservisi Benfica'da bulunan Talisca'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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