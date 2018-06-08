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Talisca, Çin Takımı Guangzhou Evergrande'ye Transfer Oldu

TALİSCA, ÇİN TAKIMI GUANGZHOU EVERGRANDE'YE TRANSFER OLDU

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2018'in sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Talisca, Çin Takımı Guangzhou Evergrande'ye Transfer Oldu(7/10)3

Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'yı Ocak 2019'a kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Talisca, Ocak 2019'a kadar Guangzhou Evergrande'de mücadele edecek. Guangzhou Evergrande'den yapılan açıklamada, Talisca'nın sağlık kontrolleri sonrası takımın kampına katılacağı ifade edildi.

BENFİCA İLE 2 YILLIK KONTRATI BULUNUYOR

Bonservisi Benfica'da bulunan Talisca'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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