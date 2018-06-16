Afganistan'da, ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi. Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

BAYRAM BOYUNCA 3 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada