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Taliban ile Güvenlik Güçlerinin Bayramlaşma Töreninde İntihar Saldırısı: 20 Ölü, 16 Yaralı

TALİBAN İLE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE İNTİHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ, 16 YARALI

Afganistan'da, Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Taliban İle Güvenlik Güçlerinin Bayramlaşma Töreninde İntihar Saldırısı: 20 Ölü, 16 Yaralı(7/10)3

Afganistan'da, ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi. Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

BAYRAM BOYUNCA 3 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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