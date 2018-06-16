TALİBAN İLE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE İNTİHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ, 16 YARALI
Afganistan'da, Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Afganistan'da, ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi. Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
BAYRAM BOYUNCA 3 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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