Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
Talat Bulut'un Taciz Ettiği Genç Kızdan İlk Açıklama: Dudağımdan Öptü Ve Gitti
İlk Defa Yönetmen Koltuğuna Oturan Aleyna'nın Klibi Rekor Kırıyor
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapacaktı, Masadan Kalkamadı
Teröristlerin Münbiç'ten Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
Sınav 25 Gün Kala Milyonlarca Genci İlgilendiren Karar Çıktı!
Duayen Sunucu Amerika'da Yoğun Bakıma Alındı
Ünlü Yalıda Bulunan Tarihi Eserler, Kayı Boyu Beyliği'ne Aitmiş
Fenerbahçe'nin İlk Transferi İstanbul'a Geldi
Obradovic, Koç Ve Yıldırım İle İlgili Hayalini İlk Kez Açıkladı
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Gelirler Arttı
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Gülmekten Kendini Yerlere Atan Merve Aydın Uzun Süre Toparlanamadı
Turabi Gönüllüler'den Şikayetçi Oldu: Böyle Bir Şey Görmedim

Talat Bulut'un Taciz Ettiği Genç Kızdan İlk Açıklama: Dudağımdan Öptü ve Gitti

TALAT BULUT'UN TACİZ ETTİĞİ GENÇ KIZDAN İLK AÇIKLAMA: DUDAĞIMDAN ÖPTÜ VE GİTTİ

"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un, taciz ettiği kostüm asistanı Özge Şimşek ilk kez konuştu. Şimşek, "Kravatını düzeltecektim, 'Gel arka tarafta bakalım' dedi. Orada da dudağımdan öptü ve gitti" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Talat Bulut'un Taciz Ettiği Genç Kızdan İlk Açıklama: Dudağımdan Öptü Ve Gitti(5/10)1

Oyuncu Talat Bulut'un rol aldığı "Yasak Elma" dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Şimşek, "Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var" dedi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Ceza davası açacağını belirten Şimşek, "Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi.

"TALAT BULUT'LA SÖZLEŞMEYİ FES EDECEĞİM"

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise "Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut'la sözleşmeyi feshedeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı:

"Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Talat Bulut 42 yıl boyuncasanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır.

Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Talat  Bulut  Un  Taciz  Ettiği  Genç  Kızdan  İlk  Açıklama  Dudağımdan  Öptü  
Ve  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER