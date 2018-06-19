Taksim'de bir otelin terasından saçılan paraların sırrı çözüldü. Parayı saçan kişilerin Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun içerisindeki çocuklar olduğu ve atılan paraların da yürürlükten kalktığı tespit edildi.

Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir otelin terasından saçılan paraların sırrı çözüldü. Parayı saçan kişilerin Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir taraftar grubunun içerisinde bulunan çocuklar olduğu ve atılan paraların da yürürlükten kalkmış maddi bir değeri bulunmayan yabancı ülkelere ait paralar olduğu tespit edildi.

PARALARIN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Taksim'de bir otelin teras katından caddeye para saçılması üzerine küçük çapta izdiham yaşanmıştı. Polis, para saçanların şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı bir taraftar grubunun olduğunu tespit etti. Paralarında tedavülten kalkmış hiçbir geçerliliği olmayan paralar olduğu belirlendi.

OTELİN TERASINDAN ATILAN PARA İZDİHAM YARATTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Taksim Meydanı, Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir otelin terasından 17 Haziran 2018 günü saat 23.05 sıralarında caddeye para saçıldı. Otelin terasından atılan paraların havada uçuşması nedeniyle cadde üzerinde bulunan kişiler küçük çaplı bir izdihamın yaşanmasına neden oldu.

GİZEMLİ OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan bu ilginç olayı araştırdı. Parayı saçan kişilerin Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir taraftar grubunun içerisinde bulunan çocuklar olduğu ve atılan paraların da yürürlükten kalkmış maddi bir değeri bulunmayan yabancı ülkelere ait paralar olduğu tespit edildi.

Kaynak: haberinburada