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Taksicilerle Bir Araya Gelen Bakan Soylu Kalite Sözü Aldı
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Taksicilerle Bir Araya gelen Bakan Soylu Kalite Sözü Aldı

TAKSİCİLERLE BİR ARAYA GELEN BAKAN SOYLU KALİTE SÖZÜ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir taksi durağını ziyaret etti. Soylu, UBER'e tepki göstererek taksi sürücülerin kaliteyi arttırması gerektiğini belirtip bu konuda söz aldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Taksicilerle Bir Araya Gelen Bakan Soylu Kalite Sözü Aldı(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka Taksi durağında taksicileri ziyaret etti. Taksicilerin kaliteyi yükselteceğini belirten Soylu, "Taksicilerimiz de o konuda söz verdiler ve İstanbul'da özellikle vatandaşlarımıza yönelik kaliteyi yükselten bir anlayış gerçekleştirecekler." dedi.

"UBER'İN YAPTIĞI YETKİSİZ TAŞIMACILIK"

Ziyaret sırasında Uber konusunda da açıklamalarda bulunan Soylu, Uber konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu kaydederek Uber konusunun çok tartışıldığını ancak Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Bakan Soylu şu şekilde konuştu:

"Hukuk devletinin kendine ait kuralları var. Bu kurallar da şunlar: Uber'in yaptığı yetkisiz taşımacılık. Bunu kendileri de kabul ediyorlar zaten. Yetkisiz taşımacılık kanuna ait değil. Esas itibarıyla bunun adı korsan. Yani kendi yetkisi olmadığı bir taşıma şeklini oluşturuyor. Bunu, şunu açar; adı Uber olmaz başka bir isim olur, bu isimle yine aynı şekilde yine başka bir işletme kurabilirler. Bu bir. İkincisi, bizim kanunumuzda açık bir nokta var. Diyor ki, bu tip taşımalarda komisyon kesilemez. Bir de komisyon kesiyor. Çünkü komisyon kesmek zorunda. Çünkü yurt dışına çalışıyor. Üç, ayrıca vergisi buraya ödenmiyor, başka bir ülkeye ödeniyor. Yani bizim özellikle bu taşımalarda kurallarımıza ait belirlediklerimiz var. Yani kim nerede çalışır, ne kadar çalışır, nasıl çalışır. Bütün bunlara ait belirlenenler var. Şimdi hukuksuz bir işe müsaade etmemizi bizden kimse beklemesin. Bu doğru da olmaz. Bunun biz önünü alamayız."

TAKSİCİLERE UYARI

Taksicilere de uyarıları olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, taksicilerin de hizmet kalitesini en üst noktaya taşıma konusunda sorumlu olduklarını ifade etti.

Denetleme konusuna da değinen Soylu, trafik şubelerinin hem taksi hem de korsan taşımacılığa yönelik denetlemeler yapması gerektiğini söyledi.

Bu konuda bir problemin daha olduğunu ve bunu vatandaşların bilmesi gerektiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"2015'in nisanında daha önce çıkardığımız bir kanun, yani belgesiz taşımayı, yetkisiz taşımayı engelleyen ve arabayı çekmeyi, bağlamayı sağlayan kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Teknik bir sebeple iptal edildi. Sürücü ve işleten arasındaki karşılıklı ortaya çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı iptal edildi. Daha doğrusu muhatap anlaşmazlığından dolayı iptal edildi. Tabi burada da bir boşluk var. Bu boşluktan da istifade edilmiş. Bütün bunlar bir araya gelince karar alındı ve bu karar Uber'in, Türkiye'de Uber veya ismi neyse başka çalışmalarda başladı. Bunun önünü alamazsınız. Burada herkesin bizi anlayışla kabul etmesi gerekir. Çünkü, hukukun gereği budur. Taksicilerimiz de o konuda söz verdiler ve İstanbul'da özellikle bu konularda vatandaşlarımıza yönelik kaliteyi yükselten bir anlayış gerçekleştirecekler. Biz de takip edeceğiz. Seçimden sonra inşallah hep beraber ilgili muhataplarla tekrar oturup standartları belirleyeceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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