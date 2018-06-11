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Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı

TAFFAREL, ALİSSON BECKER HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER HABERLERİNİ YALANLADI

Brezilya Milli Takımında kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel, takımın as kalecisi Alisson Becker hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile birlikte Brezilya A Milli Takımı'nda da kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel, takımın as kakecisi Alisson Becker ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TAFFAREL'DEN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Geçtiğimiz sezon AS Roma'da gösterdiği performansla alkış alan ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yakın markajında olan hatta Real Madrid'le de adı anılan Alisson'un İtalyan ekibinde mutlu olduğunu dile getiren Taffarel, transfer iddialarını da yalanladı.

"TRANSFER HABERLERİ DEDİKODUDAN İBARET"

Tele Radio Stereo'ya konuşan Taffarel, "Onun hakkında çıkan transfer haberleri yalnızca dedikodudan ibaret. Ne olacağını bilmiyorum fakat Roma'da olmaktan dolayı çok memnun" dedi. (Goal.com)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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