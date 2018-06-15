TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN TALAT BULUT HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendiği fark edince hızla olay yerinden ayrıldı.
Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Tanınmamak için şapka takan Talat Bulut, bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği öğrenildi.
DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE GÖRÜLDÜ
Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren oyuncu Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü. Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.
Gazetecilere açıklama yapmayan Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı'ndan hızla ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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