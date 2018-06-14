"Yasak Elma" dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.'nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, "Talat öyle şey yapmaz" açıklamasında bulunmuştu ve bu açıklamada yeni tartışmaların başlamasına sebep olmuştu.

"HEYECANLA SAVUNDUM"

Fatma Girik, sözlerinin basına "Talat Bulut'u savundu" şeklinde yansımasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Heyecanla meslektaşımı savundum. Çünkü kalbimden geçen buydu. Bir kez daha düşününce, o gencecik kızcağızın da hakkını yemek istemedim. İşin mahkemeye taşınması en doğrusu olmuş. Umarım adalet haklıdan yana olur."

"KALIBIMI BASARIM Kİ YAPMAZ" DEMİŞTİ

Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, "Çok severim. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında "taciz edildim" dememiş! Korkmuşlar mı Talat'tan? Çünkü yalan" diyerek meslektaşını korumuştu.

Kaynak: haberinburada