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Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
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Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı

TACİZ HABERİYLE GÜNDEME GELEN TALAT BULUT'U SAVUNAN FATMA GİRİK HEYECANDAN SAVUNDUM DİYEREK GERİ ADIM ATTI

'Yasak Elma' dizisinin set çalışanını taciz ettiği haberiyle gündeme gelen Talat Bulut'u savunan oyuncu Fatma Girik, savunması olay olunca "Heyecanla meslektaşımı savundum" diyerek geri adım attı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı(9/10)5

"Yasak Elma" dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.'nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, "Talat öyle şey yapmaz" açıklamasında bulunmuştu ve bu açıklamada yeni tartışmaların başlamasına sebep olmuştu.

"HEYECANLA SAVUNDUM"

Fatma Girik, sözlerinin basına "Talat Bulut'u savundu" şeklinde yansımasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Heyecanla meslektaşımı savundum. Çünkü kalbimden geçen buydu. Bir kez daha düşününce, o gencecik kızcağızın da hakkını yemek istemedim. İşin mahkemeye taşınması en doğrusu olmuş. Umarım adalet haklıdan yana olur."

"KALIBIMI BASARIM Kİ YAPMAZ" DEMİŞTİ

Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, "Çok severim. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Kalıbımı basarım ki, böyle bir şey imkansız. Niye herkes çıkıp zamanında "taciz edildim" dememiş! Korkmuşlar mı Talat'tan? Çünkü yalan" diyerek meslektaşını korumuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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