SUUDİ ARABİSTAN İLERLEDİ, İRAN, SAVAŞ GEMİLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ
Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de önemli kazanımlar elde etmesinin ardından İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.
İran, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de önemli kazanımlar elde etmesinin ardından Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi. İran Deniz Kuvvetlerinin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.
ADEN KÖRFEZİ STRATEJİK KONUMDA
Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.
SUUDİ DESTEKLİ YEMEN ORDUSU İLERLİYOR
Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada ve orta kesimindeki Beyda illerinde Husilerin kontrolündeki bazı yerleri ele geçirdiği bildirildi.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğgeneral Adil bin Ali el-Musabi, Yemen ordusu enformasyon merkezine yaptığı açıklamada, 3 gündür Sada ilinin güneybatısındaki Ez-Zahir ilçesinin merkezi El-Melahiz bölgesinde güvenlik güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin El-Har'aşi ve Er-Ruki dağlarında kontrolü sağlayarak Melahiz çarşısına 1 kilometre uzaklıktaki El-Garze dağlarına doğru ilerlediğini aktaran Musabi, Husilerin önemli kayıp verdiğini dile getirdi.
UZUN SÜREDİR HUSİLER İLE MEŞRU HÜKÜMET ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: haberinburada
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