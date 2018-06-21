İran, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de önemli kazanımlar elde etmesinin ardından Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi. İran Deniz Kuvvetlerinin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.

ADEN KÖRFEZİ STRATEJİK KONUMDA

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

SUUDİ DESTEKLİ YEMEN ORDUSU İLERLİYOR

Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada ve orta kesimindeki Beyda illerinde Husilerin kontrolündeki bazı yerleri ele geçirdiği bildirildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğgeneral Adil bin Ali el-Musabi, Yemen ordusu enformasyon merkezine yaptığı açıklamada, 3 gündür Sada ilinin güneybatısındaki Ez-Zahir ilçesinin merkezi El-Melahiz bölgesinde güvenlik güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin El-Har'aşi ve Er-Ruki dağlarında kontrolü sağlayarak Melahiz çarşısına 1 kilometre uzaklıktaki El-Garze dağlarına doğru ilerlediğini aktaran Musabi, Husilerin önemli kayıp verdiğini dile getirdi.

UZUN SÜREDİR HUSİLER İLE MEŞRU HÜKÜMET ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: haberinburada