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Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları

SURVİVOR'DAN GELEREK BAŞROL OYNADIĞI FİLMİ İZLEYEN HİLMİ CEM'İN DUYGUSAL ANLARI

Survivor yarışmasında olduğu için başrol oynadığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin galasına katılamayan Hilmi Cem, ödül oyunu kazanarak İstanbul'da filmini izledi. Filmi ilk üç günde 30 bin kişinin izlediğini öğrenen Hilmi Cem, duygusal anlar yaşadı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları(9/10)5

Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı, 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın geçtiğimiz hafta galası yapıldı. Ancak filmin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, Survivor`da olduğu için katılamadı.

ÖDÜL KAZANARAK GELDİ

Geçen hafta vizyona giren "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, "Survivor" yarışmasından İstanbul ödülünü kazanıp 1 günlüğüne İstanbul'a geldi. İntepe, 1,5 günlük ödülünü Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı filmin özel gösterimine katılarak değerlendirdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı. Gösterime İntepe'nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı. Geçen hafta vizyona giren film ilk üç günde 30 bin kişi tarafından izlenmişti.

"RÜYA GİBİ BİR GÜN GEÇİRDİM"

Filminin gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hilmi Cem İntepe, "Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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