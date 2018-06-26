SURVİVOR'DA YARI FİNAL BİLETİNİ İLK KAPAN İSİM BELLİ OLDU!
Survivor 2018'de yarı final oyununun ilk kazananı belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere az bir zaman kala, yarı final biletini Hilmi Cem aldı.
Acun Ilıcalı, Dominik'teki son eleme konseyinde Kıbrıs'ta direkt yarı finale kalacak iki yarışmacının yapılacak oyunlardan sonra belli olacağını açıklamıştı. Survivor 2018'de yarı final oyununun ilk kazananı belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere iki gün kala, yarı final biletini alan ilk isim Hilmi Cem oldu.
HİLMİ CEM YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI
Survivor'da Kıbrıs'ta yarı finale direkt olarak katılmak için 6 yarışmacı bugün oynanan oyunda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi.Oyunu kazanan Hilmi Cem İntepe, Kıbrıs'ta direkt yarı finale kalan ilk yarışmacı oldu.
Kaynak: haberinburada
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