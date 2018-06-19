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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor'da Turabi, Sema ve Murat eleme potasına çıkmıştı. Survivor adasına veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 01:40
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Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde Acun Ilıcalı finale çok az bir süre kalan yarışmacılara büyük bir sürpriz yapmıştı. Yeni formatta artık yarışmacılar takım halinde değil bireysel olarak yarışacak ve haftada iki eleme yapılıyor. Bu hafta adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlarda Nagihan, parkurda ve atışlarda Sema'ya büyük bir üstünlük kurdu ve kazandı. Erkeklerde ödülü kazanan isim ise Adem'le final oynayan Anıl oldu. Ödülü kazanan yarışmacılardan Anıl Hilmi Cem'i seçti. Nagihan ise Hakan'ı seçti. Bu yarışmanın ödülü ise yarışmacılar Panama'ya gidip hamburger yediler.

SURVİVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da Turabi, Sema ve Murat'ın eleme potasına çıktığı konseyde adaya veda eden isim Sema oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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