Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımında Merve, Turabi ve Mustafa Kemal arasında yapılan oylamada adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.

Survivor'da üst üste iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı eleme postasına Merve, Turabi ve Mustafa Kemal'i çıkardı. Üçlü arasında en düşük oyu alarak adaya veda eden Mustafa Kemal, ada konseyinde son sözlerini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

"KAYIPLARDAN KAZANÇ ÇIKARMAYI BİLMELİ"

Arkadaşlarına veda etmeden önce konuşan Mustafa Kemal şunları söyledi: "Benim için burada olmak büyük bir fırsattı. Benim için çok büyük gurur. Nasip buraya kadarmış. İnsan bazı kayıplardan kazanç çıkarmasını bilmeli. Ben burada çok güzel arkadaşlar biriktirdim. Her şey büyük ödülü almak değil. Finale gitmek isterdim tabii. Üzülsem kırılsam Survivor'a gelişime haksızlık etmiş olurum. Kaderimi değiştirmek için geldim bunu az çok yapmış oldum. Umarım beni destekleyenleri mahcup etmemişimdir. Umarım hak eden kazanır"

Kaynak: haberinburada