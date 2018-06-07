SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINA HAKAN VE ANIL'IN TARTIŞMASI DAMGA VURDU
Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler müthiş bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Ancak oyuna Hakan ve Anıl'ın arasında yaşanan gerginlik damga vuracak.
Survivor 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım haftanın ilk ödül oyununa çıkacaklar. 5 kişi kalan Ünlüler'de çekinceler yaşanırken Gönüllüler'de kafalar biraz daha rahat oyuna çıkacak.
HAKAN-ANIL GERİLİMİ
Zorlu parkurda aynı zamanda beceri de ön plana çıkıyor. Oyunun bir bölümde sinirleri gerilen Anıl'ın yaptığı hareketler, Hakan Hatipoğlu'nun sinirlenmesine neden oluyor. Hakan Hatipoğlu "Yapma abi yapma, sakin ol!" diye Anıl'a uyarıda bulunurken genç yarışmacı ise "Sana mı soracağım!" deyip çıkışıyor.
SU MATARASINI FIRLATTI
Anıl'ın sözleri karşısında iyice sinirlenen Hakan Hatipoğlu, Anıl'ın matarasına vurup kuma fırlatıyor.
Kaynak: haberinburada
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