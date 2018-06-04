SURVİVOR MERVE, KIRIK PARMAĞINA RAĞMEN MÜCADELEYİ BIRAKMADI
Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı.
Survivor'da sona yaklaşılırken, oyunlarında zorluk seviyesi her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyununda karşı karışıya gelen Merve ve Damla'nın mücadelesi nefes kesti. Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonunda ayak parmağımı kırdım diyerek kendisini yere bıraktı.
PARMAĞINA SOĞUTUCUYLA TEDAVİ UYGULANDI
Parmağının acımasına rağmen dokunulmazlık oyunu bırakmayan Merve, daha önceden de o parmağına darbe aldığını söyledi. Survivor doktoru Metin Kuş, Merve'nin parmağına soğutucu spreyle tedavi uyguladı.
Kaynak: haberinburada
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