Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandığı olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan açıklamalarda bulundu.

Başsavcısı Sadi Doğan, "Suruç'taki saldırıda şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ"

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Doğan, "Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde." dedi.

"3 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI VAR"

Sadi Doğan, "Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada