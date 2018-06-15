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Suruç'taki Cenazede Ortalık Karıştı. Mezarlığa Yürüyen HDP'lilere Polis Müdahale Etti

SURUÇ'TAKİ CENAZEDE ORTALIK KARIŞTI. MEZARLIĞA YÜRÜYEN HDP'LİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ölen iki kişinin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri müdahale etti.

Tarih : 15 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Suruç'taki Cenazede Ortalık Karıştı. Mezarlığa Yürüyen Hdp'lilere Polis Müdahale Etti(9/10)5

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri müdahale etti.

İKİ KARDEŞ SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yaşanan silahlı kavgada ölen iki kardeş ikindi namazının ardından defin için mezarlığa götürüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelen bir grup HDP'li mezarlığa yürümek istedi. Gruba polis izin verilmeyince polis araçlarına taşlı saldırı yapıldı.

POLİS ARAÇLARI TAŞLAYAN GRUBA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Olayın büyümesinin ardından polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi ise, yakınları tarafından Suruç ilçe mezarlığına defnedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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