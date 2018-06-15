SURUÇ'TAKİ CENAZEDE ORTALIK KARIŞTI. MEZARLIĞA YÜRÜYEN HDP'LİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ölen iki kişinin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri müdahale etti.
İKİ KARDEŞ SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yaşanan silahlı kavgada ölen iki kardeş ikindi namazının ardından defin için mezarlığa götürüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelen bir grup HDP'li mezarlığa yürümek istedi. Gruba polis izin verilmeyince polis araçlarına taşlı saldırı yapıldı.
POLİS ARAÇLARI TAŞLAYAN GRUBA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ
Olayın büyümesinin ardından polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi ise, yakınları tarafından Suruç ilçe mezarlığına defnedildi.
Kaynak: haberinburada
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