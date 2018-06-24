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Suruç'ta yaşanan olaylara savcılık el koydu

SURUÇ'TA YAŞANAN OLAYLARA SAVCILIK EL KOYDU

Son dakika! Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Suruç'ta Yaşanan Olaylara Savcılık El Koydu(10/10)6

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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