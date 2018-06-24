MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Ve bütün siyasi partilere adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

"SAĞLIKLI BİR SEÇİM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Bahçeli, "Suruç'ta olaylar yaşandı. Sandıklara belli olmayan kişiler tarafından fazladan zarf atıldığı görüntüler ortaya çıktı size bilgi geldi mi" şeklinde bir soruya şu cevabı verdi:

"Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın içişleri bakanı ve diğer yetkili kuruşların sorumluları gerekli her türlü

Tedbir almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."

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Kaynak: haberinburada