AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın abisinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının başlama anına ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: OLAYLAR HAZIRLIKLI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazeteci Turgay Güler'in hazırlayı sunduğu Sıradışı Özel yayınına konuk oldu. Suruç'taki AK Partlililere yönelik kanlı saldırının öncesine ait görüntüler ilk kez yayınlandı. Bakan Soylu, olayın hazırlıklı bir saldırı olduğunu görüntüler eşliğinde kamoyuna açıkladı.

SURUÇ'TA NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu gruba, PKK'lılar silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetti. Yıldız'ın 4 ağabeyi de olaylarda yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

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Kaynak: haberinburada